Есть риск роста дефицита: в МВФ прокомментировали возвращение "военных" выплат

Принятый Радой в апреле законопроект о возврате выплаты 30 тысяч гривен военным не определяет источников финансирования этих дополнительных расходов более чем в 4 млрд долл, поэтому может привести к росту бюджетного дефицита в 2023 году.﻿ Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Ваграм Степанян, сообщает Экономическая правда.

"Поиск ресурсов такого масштаба, вероятно, будет предусматривать резкие краткосрочные налоговые меры или существенные заимствования на внутреннем финансовом рынке, однако такие меры практически невозможны без негативного влияния на экономику и финансовый рынок" , - отметил он.

Представитель МВФ добавил, что ссуды для финансирования таких расходов могут поставить под еще большую угрозу устойчивость долга Украины, который уже находится под давлением.

Степанян признает, что потребности в финансировании бюджета во время войны и велики, и нестабильны. В то же время, в рамках выполнения программы Украина стремится обеспечить фискальную устойчивость и предсказуемость бюджетной политики, измененной во время пандемии коронавирус и в результате войны.

"В этом контексте власти обязались возобновить и усилить действие Статьи 52 Бюджетного кодекса, которая определяет и регулирует нормативно-правовую базу и обстоятельства, при которых в бюджет могут вноситься изменения в части и доходов, и части расходов" , - напомнил Степанян.

Восстановление этой статьи является одним из 19 структурных маяков программы расширенного финансирования с МВФ, которое должно быть выполнено до конца мая.

Напоминаем, глава НБУ Андрей Пышный на прошлой неделе заявил, что решения о возвращении выплат 30 тысяч гривен военным не помогают Украине в переговорах о помощи с международными партнерами, в том числе МВФ.

Международный валютный фонд изучает принятую парламентом поправку, возвращающую военным выплаты в 30 тыс грн за счет ограничения выплат в государственных органах и на госпредприятиях.