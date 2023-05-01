МАГАТЭ провело ротацию экспертов на оккупированной Запорожской АЭС

МАГАТЭ провело ротацию экспертов на оккупированной Запорожской АЭС
Фото: Wikipedia

Госинспекция ядерного регулирования (ГИЯРУ) сообщила, что 27 апреля состоялась очередная ротация персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ на оккупированной Запорожской АЭС, сообщает Экономическая правда.

Об этом 1 мая сообщила пресс-служба инспекции.

С начала работы постоянной мониторинговой группы МАГАТЭ (с сентября 2022 года) - это уже восьмая группа экспертов.

"Несмотря на постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, российские оккупанты своими действиями наносят значительный ущерб ядерной и радиационной безопасности на атомной станции, которая за период оккупации существенно деградировала. В этом лично мог убедиться генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время своего визита на ЗАЭС, который состоялся месяц назад", - добавили в ведомстве.

Постоянные мониторинговые миссии МАГАТЭ также действуют на Хмельницкой, Ровенской, Южноукраинской АЭС, а также на Чернобыльской АЭС, которая находится на этапе вывода из эксплуатации.

Размещение миссий агентства на всех украинских АЭС произошло в ответ на официальный запрос Украины, напомнили в инспекции.

"Эксперты МАГАТЭ на украинских АЭС осуществляют мониторинг ситуации и документируют влияния войны на состояние ядерной и радиационной безопасности, предоставляют технические консультации украинским специалистам, изучают приоритетные потребности на ядерных объектах для дальнейшего оказания технической помощи", - добавили в ГИЯРУ.

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