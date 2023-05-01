МАГАТЭ провело ротацию экспертов на оккупированной Запорожской АЭС

Госинспекция ядерного регулирования (ГИЯРУ) сообщила, что 27 апреля состоялась очередная ротация персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ на оккупированной Запорожской АЭС, сообщает Экономическая правда.

Об этом 1 мая сообщила пресс-служба инспекции.

С начала работы постоянной мониторинговой группы МАГАТЭ (с сентября 2022 года) - это уже восьмая группа экспертов.

"Несмотря на постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, российские оккупанты своими действиями наносят значительный ущерб ядерной и радиационной безопасности на атомной станции, которая за период оккупации существенно деградировала. В этом лично мог убедиться генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время своего визита на ЗАЭС, который состоялся месяц назад" , - добавили в ведомстве.

Постоянные мониторинговые миссии МАГАТЭ также действуют на Хмельницкой, Ровенской, Южноукраинской АЭС, а также на Чернобыльской АЭС, которая находится на этапе вывода из эксплуатации.

Размещение миссий агентства на всех украинских АЭС произошло в ответ на официальный запрос Украины, напомнили в инспекции.