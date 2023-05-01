Российские оккупанты ударили по школе на Черниговщине: убили ребенка

Российские войска нанесли удар по образовательному учреждению в Новгород-Северском районе Черниговской области, сообщает Деловая столица.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.

"Враг продолжает бить по гражданской инфраструктуре. Около 15:37 зафиксировано попадание в образовательное учреждение (не работает) Новгород-Северского района. Есть данные о гибели находившегося неподалеку ребенка. Информация о пострадавших уточняется. Россия — террорист. Террористов надо уничтожать" , – отметил Чаус.

Напомним, из-за российских обстрелов есть значительные повреждения сетевой инфраструктуры в Днепропетровской и Херсонской областях.