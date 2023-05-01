Сводка Генштаба: россияне за сутки нанесли почти полсотни ударов

В течение суток понедельника, 1 мая, российские войска нанесли очередной массированный ракетный удар по гражданским объектам в Украине. Российский агрессор цинично продолжает применять тактику террора, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 19.00 1 мая.

За сутки противник нанес 19 ракетных ударов (нашими защитниками успешно уничтожено 15 вражеских крылатых ракет типа Х-101 и Х-555), 13 авиационных ударов и совершил 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые из числа гражданского населения, среди них и дети. Разрушены и повреждены жилые многоэтажки, частные жилые дома, школы, больницы, детские сады и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток было отражено более 30 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно удерживают оборону.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенное количество войск в приграничных с Украиной районах Российской Федерации. В течение суток враг нанес авиационный удар управляемыми авиационными бомбами по населенному пункту Лизуновка Черниговской области, погиб ребенок. Кроме того, произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка, Красный Хутор, Гремяч, Новгород-Северский Черниговской области; Середина-Буда, Шостка, Ходыно, Искрисковщина, Волфино, и Садки Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Стрелка и Домашнее Харьковской области.

В Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Фиголовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Купянск, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел бесполезные наступательные действия в районах Новоселовского и Белогоровки. Нанес авиационный удар по населенным пунктам Белогоровка, Григоровка и Спорное. Артиллерийским обстрелам противника подверглись Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Также противник вел бесполезные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино. Нанес авиаудару по Бахмуту и Белой Горе. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Авдеевке. Совершил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеским обстрелам подверглась также Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Богоявленко, Новоукраинка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток враг обстрелял Времовку, Новоселку, Новополье Донецкой области; Малиновку, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку и Зеленый Гай Запорожской области, а также Ивановское, Казацкое, Осокоровку, Золотую Балку, Качкаровку, Берислав, Веселое, Одрадокаменку, Тягинку, Белозерку, Кизомис.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склады боеприпасов и состав горюче-смазочных материалов врага.