Российские оккупанты атаковали Херсон: пострадал один человек

В понедельник, 1 мая, российские оккупанты атаковали Херсон. В результате обстрела пострадал по меньшей мере один человек, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

Из-за вражеских обстрелов в Херсоне горят частные дома. На месте работают пожарные.

"Известно об одном пострадавшем - 30 летний мужчина получил ранение руки, его госпитализировали" , - сообщил Прокудин.

Он добавил, что россияне продолжают обстреливать город.

"Оставайтесь в укрытиях или воспользуйтесь правилом двух стен" , - добавил он.

Напомним, сегодня в Херсоне раздались взрывы.

Кроме того, накануне из села Кизомыс в Херсонской области эвакуировали всех детей. Население постоянно находится под обстрелами оккупантов.