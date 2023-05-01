Дуда: Приоритетом Польши во время председательства в ЕС станет членство Украины и Молдовы

Одним из приоритетов Польши во время председательства в Совете ЕС станет членство Украины и Молдовы, сообщает РБК-Украина.

Как сообщает RMF FM, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Одним из наших приоритетов во время польского председательства в Совете ЕС станет членство Украины и Молдовы в ЕС" , - сказал Дуда.

Он также отметил, что Польша выступает за политику "открытой двери", поэтому ЕС должен принять также и страны Западных Балкан.

"Мы с премьер-министром (Матеушем Моравецким - ред.) прекрасно знаем, что значит долго ждать, что значит хотеть быть частью свободного Запада, политической частью которого мы являемся сегодня" , - добавил президент.

Дуда отметил, что в феврале 2022 года был инициатором письма президентов о скорейшем принятии Украины в блок.

"Сначала многие не поверили. Думал, что это будет длительный процесс, а оказалось, что через несколько месяцев это возможно. Сегодня Украина является кандидатом. Мы сделаем все, чтобы Украина как можно быстрее стала частью ЕС" , - подчеркнул он.

Как отмечается, Польша будет председательствовать в Совете ЕС первой половины 2025 года.

Напомним, что Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии, определенных при получении статуса кандидата. Это может дать старт переговорам по вступлению в ЕС.

Также мы писали, что Еврокомиссия уже к концу этой весны должна предоставить Украине промежуточный отчет по выполнению семи рекомендаций по вступлению в Евросоюз.