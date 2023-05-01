Залужный поговорил по телефону с американским коллегой Милли

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, сообщает Деловая столица.

Об этом Залужный сообщил на своем Telegram-канале.

"Детально проинформировал об обстановке на всех участках фронта. Ситуация тяжелая, но контролируемая. Самые ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте, Авдеевке и Марьинке, где враг продолжает сосредотачивать свои усилия на ведении наступательных действий" , — пишет главнокомандующий ВСУ.

Залужный также рассказал коллеге о ракетных ударах российской стратегической авиацией и ежедневных бомбардировках гражданских объектов управляемыми авиабомбами в прифронтовой зоне. Украинский генерал подчеркнул необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны.

"Отдельно остановился на теме укомплектования наших подразделений и важности своевременной поставки Украине вооружения, военной техники и боеприпасов в достаточном количестве" , — продолжил Валерий Залужный.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ во время встречи с главнокомандующим вооруженными силами НАТО и США в Европе Кристофером Каволи 30 апреля обсудил возможные сценарии на поле боя и предпосылки предстоящих акций Украины.