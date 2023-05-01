Белый дом: российское наступление на Бахмут провалилось

Российское наступление на Бахмут провалилось. С декабря прошлого года в боях погибли около 20 тысяч оккупантов, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Sky News.

По подсчетам Белого дома, за последние пять месяцев боевых действий в Украине Россия понесла 100 тысяч потерь.

Кирби заявил, что российское наступление в восточном Донбассе "застопорилось" и "провалилось".

В последние месяцы Москва сосредоточила свое вторжение на Донбассе, в частности, на городе Бахмут.

Напомним, как рассказал командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский, ситуация в Бахмуте сложная, но на отдельных участках города Силы обороны контратаковали военных РФ, поэтому враг оставил некоторые позиции.

Добавим, что на Бахмутском направлении против украинских сил воюет 25,6 тысячи российских оккупантов.

Кроме того, россияне поставили себе очередной "дедлайн" по оккупации Бахмута - 9 мая.