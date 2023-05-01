Белый дом: США передали Украине почти все необходимое для контрнаступления
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что его страна передала Украине почти 100% необходимой для контрнаступления техники, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет журналист Лора Келли в Twitter.
Кроме этого, по его словам, неуловимое Соединенные Штаты предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи.
Ранее сообщалось, что США 19 апреля объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.
Также 21 апреля состоялась одиннадцатая встреча союзников Украины по обороне в формате "Рамштайн" в Германии.
По итогам которого было объявлено, что участники "Рамштайна" передали Украине более 230 танков, более 1550 единиц бронетехники и другое оборудование.