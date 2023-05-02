В Белом доме назвали потери России под Бахмутом

В течение последних пяти месяцев российская армия потеряла на Бахмутском направлении более 100 тысяч военных, в том числе более 20 тысяч погибших в бою, почти половина из которых — боевики ЧВК "Вагнера".﻿ Об этом заявил спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Деловая столица.

"Россия истощила свои военные запасы и свои вооруженные силы. Только с декабря, по нашим оценкам, РФ понесла более 100 000 потерь, в том числе более 20 000 погибших в бою, почти половина из которых — бойцы ЧВК "Вагнера" , — сказал Кирби.

По его словам , эти данные подтверждены американской разведкой.

Он отметил, что попытка России осуществить наступление на Донбассе через Бахмут провалилась, РФ не смогла захватить "ни одной реальной стратегически важной территории".

Спикер Белого дома добавил, что успехи россиян в Бахмуте были достигнуты "ужасной, ужасной ценой", а оборона Украины в этом регионе остается сильной. По его словам, количество потерь втрое превысило количество американских жертв в Гуадалканальской кампании во время Второй мировой войны.

Напомним, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, российские оккупанты продолжают атаковать Бахмут Донецкой области, но им не удается взять город под контроль.