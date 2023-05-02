Украине ничего не известно о "мирной миссии" Ватикана – CNN

Украине ничего не известно о мирной инициативе папы Франциска по завершению войны, о которой он заявил, возвращаясь из Венгрии в Рим.﻿﻿ Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника, близкого к Офису президента Украины, сообщает Украинская правда.

"Президент Зеленский не давал согласия на любые подобные обсуждения от имени Украины.

Если переговоры происходят, то они происходят без нашего ведома и без нашего согласования" , - заявил источник издания.

30 апреля, возвращаясь из трехдневной поездки в Венгрию, Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в мирной миссии, чтобы "попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной".