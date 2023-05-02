Генштаб: РФ потеряла за сутки три средства ПВО и почти полтысячи военных

Генштаб: РФ потеряла за сутки три средства ПВО и почти полтысячи военных
Фото: Минобороны Украины

По подсчетам украинских военных из Генерального штаба ВСУ, за сутки 1 мая российская армия потеряла в войне против Украины порядка 460 военнослужащих, 3 средства противовоздушной обороны, 9 артиллерийских систем, один танк и одну ББМ.

По подсчету украинского Генштаба, общие боевые потери Российской Федерации с 24.02.22 по 02.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – порядка 191 420 (+460) человек ликвидировано,
  • танков – 3 701 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 7 193 (+1) ед,
  • артиллерийских систем – 2 930 (+9) ед,
  • РСЗО – 544 (+0) ед,
  • средства ПВО – 298 (+3) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 477 (+1),
  • крылатые ракеты – 947 (+15),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 851 (+6) ед,
  • специальная техника – 360 (+1).

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