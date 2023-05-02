Генштаб: РФ потеряла за сутки три средства ПВО и почти полтысячи военных

По подсчетам украинских военных из Генерального штаба ВСУ, за сутки 1 мая российская армия потеряла в войне против Украины порядка 460 военнослужащих, 3 средства противовоздушной обороны, 9 артиллерийских систем, один танк и одну ББМ.

По подсчету украинского Генштаба, общие боевые потери Российской Федерации с 24.02.22 по 02.05.23 ориентировочно составили: