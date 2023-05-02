Британская разведка указала на проблемы с логистикой у армии РФ

В то время как российское политическое руководство требует успехов на поле боя, российские специалисты по логистике не способны достигать поставленных целей.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, сообщает Украинская правда.

27 апреля 2023 года российские социальные сети, связанные с военной тематикой, сообщили, что заместитель министра обороны России, генерал-полковник Михаил Мизинцев был уволен. Мизинцев отвечал за военную логистику и находился в должности всего восемь месяцев, отмечается в обзоре.

Увольнение Мизинцева не было сразу подтверждено, но предположения относительно его будущего подчеркивают, что проблемы логистики остаются в центре военной кампании России в Украине.

Британское разведывательное сообщество утверждает, что Россия не имеет достаточно боеприпасов для достижения успеха в наступлении.

Недостаток боеприпасов, в свою очередь, приводит к внутренним разногласиям, особенно между Министерством обороны России и группой Вагнера.

"Россия продолжает предоставлять наивысший приоритет мобилизации своей оборонной промышленности, но она все еще не в состоянии удовлетворить потребности военного времени. В то время как российские политические лидеры настойчиво требуют успеха на поле боя, российские специалисты по логистике застряли посередине" , – говорится в обзоре.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 May 2023.Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Wq5tftQ8l1???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/seC8SHUTps — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 2, 2023

В предыдущем разведывательном обзоре Минобороны Британии сообщалось, что оборонительные сооружения, которые построила РФ, подчеркивают ее глубокое беспокойство тем, что Украина может осуществить большой прорыв, но частично также служат продвижению нарратива об "угрозе" со стороны Украины и НАТО.