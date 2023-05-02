Переговоры по "зерновой сделке" запланированы на 3 мая - СМИ
Переговоры по соглашению при посредничестве ООН, которое позволит безопасный экспорт украинского зерна через Черное море, запланированы на среду, и в них примут участие все стороны переговоров. Об этом агентство Reuters узнало от украинского чиновника, сообщает Европейская правда.
"Переговоры запланированы на завтра. Все стороны... надеюсь, будут результаты", – сообщил источник, отказавшийся назвать свое имя.
Соглашение, заключенное при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции в июле прошлого года, позволяет безопасно экспортировать оказавшееся в ловушке из-за российского вторжения зерно из украинских черноморских портов.
Россия дала понять, что не позволит соглашению, заключенному в июле прошлого года, продолжаться после 18 мая, поскольку не был выполнен ряд требований по содействию экспорту ее собственного зерна и удобрений.