ГУР: Россию нужно отрезать от Крыма

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк считает﻿, что Россию надо отрезать от Крыма, чтобы та в конце концов осуществила "жест доброй воли" в отношении полуострова.

"Безусловно, врага нужно отрезать от Крыма - сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, наконец, осуществила так называемый крымский жест доброй воли (сдачу полуострова - ред.). Достижение этой цели действительно может стать ключом для справедливого мира" , - заявил Черняк.

По его словам, Украина не прекращает принимать соответствующие меры, о чем, в частности, свидетельствуют недавние события на территории полуострова.