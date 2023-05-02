Взрыв в Мелитополе: россияне говорят о покушении на топ-чиновника МВД

Следственный комитет РФ заявляет, что в оккупированном Мелитополе было совершено покушение на так называемого "замначальника МВД области": у дома заложили бомбу, сообщает Украинская правда.

"В Мелитополе совершено покушение на замначальника областного ГУМВД Запорожской области, у ворот его дома была заложена бомба. Мужчина госпитализирован, заведено уголовное дело" , - утверждают в Следственном комитете РФ.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что утром 2 мая в Мелитополе прогремел взрыв. Произошло это в 6:45. Слышали "бавовну" жители северных районов города. Сразу после этого по улицам промчались машины полиции и "скорой".