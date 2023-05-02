СМИ: Резников рассчитывает освободить Крым без боя

В настоящее время рассматривается не только чисто военный, но и военно-политический сценарий деоккупации Крыма, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью The Atlantic.

Издание пишет, что украинское руководство склоняется к "военно-политической" деоккупации вместо сугубо военной — понимая, что Россия за девять лет превратила полуостров в крепость.

"После того, как украинцы перекроют дороги, железные дороги и водные пути к полуострову и поразят военную инфраструктуру с помощью беспилотников, можно предположить, что многие россияне, особенно недавние иммигранты, убедятся, что им было бы лучше жить в другом месте" , — отмечается в статье.