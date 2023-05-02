Рада продлила действие военного положения и мобилизации

Рада продлила действие военного положения и мобилизации
Фото: Vadim Chuprina

Верховная Рада приняла продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 18 августа, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Срок действия военного положения и мобилизации продолжается с 05:30 20 мая сроком на 90 суток. За соответствующие постановления 9259 и 9260 отдали 324 и 333 голосов.

Нардеп сообщает, что это было седьмое голосование Парламента за военное положение с начала полномасштабной войны.

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Что этому предшествовало:

  • Режим военного положения действует в Украине с 24 февраля 2022 года. Последний раз он был продлен до 20 мая.
  • 1 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении действия военного положения и мобилизации в Украине.

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