Рада продлила действие военного положения и мобилизации

Верховная Рада приняла продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 18 августа, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Срок действия военного положения и мобилизации продолжается с 05:30 20 мая сроком на 90 суток. За соответствующие постановления 9259 и 9260 отдали 324 и 333 голосов.

Нардеп сообщает, что это было седьмое голосование Парламента за военное положение с начала полномасштабной войны.

Что этому предшествовало: