Народные избранники призвали ООН, ЕС, правительства демократических стран поддержать осуждение политики рашизма, сообщает Деловая столица.

Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией России и призвала ООН, ЕС, правительства демократических стран поддержать осуждение политики рашизма, говорит сообщение в соцсетях нардепа Алексея Гончаренко.

Соответствующее заявление сегодня поддержали 281 народный депутат.

В заявлении Совет обращается в Организацию Объединенных Наций, Европейский Парламент, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств с призывом поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма.