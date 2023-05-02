Рада официально признала рашизм государственной идеологией России
Народные избранники призвали ООН, ЕС, правительства демократических стран поддержать осуждение политики рашизма, сообщает Деловая столица.
Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией России и призвала ООН, ЕС, правительства демократических стран поддержать осуждение политики рашизма, говорит сообщение в соцсетях нардепа Алексея Гончаренко.
Соответствующее заявление сегодня поддержали 281 народный депутат.
В заявлении Совет обращается в Организацию Объединенных Наций, Европейский Парламент, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств с призывом поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма.
"Важное решение! Надо называть вещи своими именами", — резюмирует нардеп.