Рада поддержала строительство Национального военного кладбища в Киеве

Во вторник, 2 мая, Верховная рада Украины поддержала строительство Национального военного кладбища. Его планируют разместить на Броварском проспекте в Киеве, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram нардепа Ярослава Железняка.

"Парламент поддержал закон №9240 о размещении Национального военного мемориального кладбища в городе Киеве" , - говорится в сообщении.

Речь идет об участках государственной и коммунальной собственности на Броварском проспекте в Днепровском районе г. Киева.

Для этого будут использовать земельные участки КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство", а также другие земельные участки. За соответствующее решение проголосовали 322 депутата.

В мае 2022 года Верховная рада приняла закон, в котором закреплено понятие Национального военного мемориального кладбища и особенности его правового статуса.

На прошлой неделе в Верховной раде был зарегистрирован законопроект об обеспечении размещения Национального военного мемориального кладбища в Киеве.

Также сообщалось, что Киевсовет выделил земельный участок для размещения мемориального военного кладбища в Быковне. Общая площадь Национального военного мемориального кладбища составит около 100 гектаров.