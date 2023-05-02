Дания отправит Украине военную помощь на более чем 250 млн долларов

Парламент Дании принял решение выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 1,7 млрд датских крон (более $250 млн), сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен после заседания комитета по вопросам внешней политики, сообщает DR.

"Это (новый пакет помощи. – Ред.) означает, что мы помогаем украинской противовоздушной обороне. На это есть спрос" , – заявил Поульсен.

Согласно принятому решению, Дания передаст Украине машины для разминирования, боеприпасы, полевые мосты и средства на противовоздушную оборону.

Пожертвование является крупнейшим пакетом помощи от Дании на сегодня и направляется в поддержку украинского наступления.

"Это поможет поддержать возможности, которых не хватает украинской стороне для успешного наступления сейчас, когда украинцы планируют отвоевать оккупированные россиянами территории" , – пояснил Поульсен.

"Это пожертвование, которое, надеемся, поможет обеспечить Украине еще лучшую основу для того, чтобы стать хозяйкой в собственном доме" , – добавил он.

Общая поддержка Украины со стороны Дании сейчас достигла 11 миллиардов датских крон.

В апреле стало известно, что Дания вместе с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2 немецкого производства.

Кроме того, Дания совместно с Норвегией договорились передать Украине 8 тысяч артиллерийских снарядов.