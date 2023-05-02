ГПСУ: В Беларуси уменьшилось количество российских военных

Украинская разведка пока не фиксирует на территории Беларуси ударной группировки российских военных, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил в эфире национального телемарафона спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"На территории Беларуси не фиксируется наличие ударной группировки войск РФ. К настоящему моменту на территории Беларуси значительно меньше сил РФ, чем было несколько месяцев назад. Ранее разведка фиксировала их на уровне где-то 10-11 тысяч. В настоящее время это около 2 800 российских военных, которые продолжают подготовку на полигонах Беларуси" , — отметил Демченко.

По его словам, армия РФ использует территорию Беларуси как площадку для подготовки. Но затем военных, вероятно, перебросят в Россию, чтобы усилить группировку на востоке Украины, где ведутся боевые действия.

В конце апреля президент Владимир Зеленский говорил, что пока для Украины нет угроз с территории Беларуси.