Спикер парламента Португалии впервые посетил Киев с начала войны

В Киев с необъявленным визитом во вторник прибыл спикер парламента Португалии Аугушту Сантуш Силва – это первый португальский чиновник такого уровня, который посещает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщает Европейская правда.

Об этом Сантуш написал в Twitter.

Спикер португальского парламента отметил, что посещает Украину по приглашению украинского визави Руслана Стефанчука. Вместе с ним прибыла делегация из представителей почти всех парламентских партий Португалии.

Cheguei hoje a Kiev. Uma visita a convite do presidente do Parlamento da Ucrânia. Acompanhado por uma delegação de deputados, terei encontros com os principais dirigentes do país. Estaremos ainda com os estudantes de português no Departamento de Filologia da Universidade de Kiev. pic.twitter.com/vTu1wn4PVZ — Augusto Santos Silva (@ASantosSilvaPAR) May 2, 2023

В рамках визита предусмотрены встречи Сантуша с председателем Верховной рады, премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также студентами Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко, изучающими португальский.

Кроме того, председатель парламента Португалии провел встречу с Владимиром Зеленским, на которой, как сообщил в Twitter, "выразил поддержку португальского парламента Украине в защите ее независимости и территориальной целостности".

Reuni com o presidente @ZelenskyyUa, que se encontrava acompanhado do MNE da #Ucrânia. Exprimi o apoio do Parlamento português à Ucrânia na defesa da sua independência e integridade territorial. pic.twitter.com/Vlz6Ra9lqk — Augusto Santos Silva (@ASantosSilvaPAR) May 2, 2023

В свою очередь Зеленский написал в Facebook, что обсудил с португальской стороной взаимодействие на пути интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО и первоочередные потребности украинских защитников.

Отдельно глава государства поблагодарил власти Португалии за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения, а также португальское общество, которое "было объединено в поддержке нашей страны и людей".

Напомним, в конце марта обещанные Португалией три танка Leopard 2, которые она передает согласованно с другими партнерами "танковой коалиции", оказались на территории Украины.