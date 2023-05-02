Спикер парламента Португалии впервые посетил Киев с начала войны
В Киев с необъявленным визитом во вторник прибыл спикер парламента Португалии Аугушту Сантуш Силва – это первый португальский чиновник такого уровня, который посещает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщает Европейская правда.
Об этом Сантуш написал в Twitter.
Спикер португальского парламента отметил, что посещает Украину по приглашению украинского визави Руслана Стефанчука. Вместе с ним прибыла делегация из представителей почти всех парламентских партий Португалии.
В рамках визита предусмотрены встречи Сантуша с председателем Верховной рады, премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также студентами Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко, изучающими португальский.
Кроме того, председатель парламента Португалии провел встречу с Владимиром Зеленским, на которой, как сообщил в Twitter, "выразил поддержку португальского парламента Украине в защите ее независимости и территориальной целостности".
В свою очередь Зеленский написал в Facebook, что обсудил с португальской стороной взаимодействие на пути интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО и первоочередные потребности украинских защитников.
Отдельно глава государства поблагодарил власти Португалии за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения, а также португальское общество, которое "было объединено в поддержке нашей страны и людей".
Напомним, в конце марта обещанные Португалией три танка Leopard 2, которые она передает согласованно с другими партнерами "танковой коалиции", оказались на территории Украины.