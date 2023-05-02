В ОП заявили, что не чувствуют солидарности со стороны Польши из-за зернового кризиса

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что не чувствует солидарности со стороны Польши из-за введения одностороннего запрета на импорт украинской аграрной продукции, сообщает Европейская правда.

Об этом он рассказал в интервью DW.

Жовква отметил, что Польша не имела никаких оснований вводить односторонние ограничения в виде запрета украинского импорта.

"Между Украиной и ЕС действует Соглашение об ассоциации, у нас есть автономные торговые преференции, которые были продлены еще на год. Согласно этим документам, согласно праву ЕС ни одно государство не имело права вводить односторонние запреты" , – отметил заместитель главы Офиса президента.

Он подчеркнул, что ограничения на импорт может наложить только Европейская комиссия после проведения соответствующего расследования.

"Нужно иметь достаточно арументов, что этот экспорт разрушает или ставит под угрозу интересы других, и только потом возможно соответствующее регулирование" , – пояснил Жовква.

Он отметил, что после полномасштабного вторжения РФ в Евросоюзе создали "коридоры солидарности", чтобы облегчить импорт украинской продукции.

"К сожалению, я не чувствую никакой солидарности со стороны Польши" , – сказал Жовква.

В то же время, он поблагодарил польский народ за поддержку Украины и принятие украинских беженцев.

"Мы бы не хотели, чтобы это недоразумение со стороны части польского правительства влияло на наши замечательные отношения с польским народом" , – отметил Жовква.

Во вторник 2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры предосторожности в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза, которые обвиняли украинский импорт в обвале местных цен.

Таким образом Еврокомиссия заменила одностронние решения пяти стран своим собственным регулированием и теперь запрет импорта касается четырех сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.