Блинкен: Украина готовит контрнаступление в следующие недели

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинское контрнаступление готовится в следующие недели, и успех на поле боя может приблизить переговоры, которые способны построить справедливый мир, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил в интервью Fox News.

Блинкен отметил, что в Украине Россия уже потерпела поражение в том смысле, что не смогла достичь своей первоначальной цели: стереть Украину с карты, включить ее в состав России, ликвидировать ее существование как независимого государства.

Он отметил, что украинцы планируют осуществить контрнаступление в ближайшие недели, от успеха которого зависит возможность провести переговоры с Россией, которые могут завершиться "справедливым миром".

"Мы знаем, что украинцы планируют контрнаступление в ближайшие недели. Посмотрим, что из этого (из контрнаступления. – Ред.) получится. В конце концов, успех на поле боя – это лучший и, пожалуй, самый быстрый путь к переговорам, которые приведут к справедливому и прочному миру" , – отметил Госсекретарь США.

Блинкен также прокомментировал возможную роль Китая в достижении мира.

"Я думаю, что мы открыты для любой страны, которая прилагает ответственные усилия для продвижения мира, и это начинается с нескольких вещей. Прежде всего, с признания того, что на карту поставлена территориальная целостность, суверенитет и независимость Украины, поэтому любое мирное соглашение должно иметь это за основу" , – сказал дипломат.

Также, по его словам, очень важно, чтобы каждый, кто участвует в укреплении мира, общался непосредственно с украинской стороной.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников не рассматривать ожидаемое контрнаступление как финальную битву в войне с Россией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Украина получила 1 550 бронемашин, 230 танков и большое количество боеприпасов накануне контрнаступления.