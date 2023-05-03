Украина скрывает от союзников детали будущего контрнаступления – СМИ

Украина скрывает от своих союзников детали будущего весеннего контрнаступления, пытаясь предотвратить утечку секретной информации, которая может повредить наступательной операции. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на двух европейских чиновников, которые поддерживают связь с военным руководством Украины, сообщает Украинская правда.

Европейские чиновники рассказали изданию, что из-за утечки секретных документов Киев воздерживается от предоставления информации о контрнаступлении. В частности, украинские коллеги не делятся с ними информацией о сроках, где и сколько войск планируется перебросить на позиции для проведения контрнаступления.

"Хотя Украина, вероятно, все еще делится некоторыми базовыми разведывательными данными с США и другими европейскими странами, которые поддерживали ее оружием в течение прошлого года, чиновники внутри страны работают над тем, чтобы предотвратить широкое распространение деталей, связанных с планированием боевых действий" , – сообщает Politico со ссылкой на источники.

Украинский депутат, который говорил с изданием на условиях анонимности, рассказал, что высокопоставленные чиновники в Киеве также скрывают детали контрнаступления от других украинских политиков.

"Есть лишь несколько человек в стране, которые знают этот план" , – сказал депутат.

Представитель Пентагона заявил Politico, что никаких изменений не произошло, и что Вашингтон и Киев по-прежнему обмениваются информацией на прежнем уровне.

"Не было никаких признаков того, что Украина что-то скрывает от США" , – сказал чиновник.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя скрытность украинцев, заявил, что "они не обязаны сообщать нам что-то заранее".

"Американские и украинские чиновники поддерживают контакт ежедневно, поэтому Вашингтон часто может о многом догадываться. США продолжают поставлять Украине разведданные в режиме реального времени. Мы сосредоточены не на том, оповестят ли нас заранее. Мы сосредоточены на том, чтобы они имели все необходимое к моменту, когда будут готовы к действиям" , – сказал Кирби.

Другие представители администрации Байдена, пишет Politico, утверждают, что Украина никогда не была полностью открытой с США относительно своих военных планов.