В РФ из-за беспилотника загорелась нефтебаза

Ночью, 3 мая, в российском поселке Волна (Краснодарский край) на нефтебазе произошел пожар. Этот населенный пункт находится недалеко от Крымского моста.﻿ Об этом, со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

"В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен более высокий ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет" , - сообщил он.

По словам Кондратьева, пожар не угрожает жителям поселка.

Позже российское информагентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщило, что "резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелся из-за падения беспилотника".

Чей беспилотник и почему упал, не уточняется.

Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев сообщил, что "возгорание серьезное, чтобы его локализовать используют пенную атаку".