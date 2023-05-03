В РФ из-за беспилотника загорелась нефтебаза
Ночью, 3 мая, в российском поселке Волна (Краснодарский край) на нефтебазе произошел пожар. Этот населенный пункт находится недалеко от Крымского моста. Об этом, со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.
"В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен более высокий ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - сообщил он.
По словам Кондратьева, пожар не угрожает жителям поселка.
Позже российское информагентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщило, что "резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелся из-за падения беспилотника".
Чей беспилотник и почему упал, не уточняется.
Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев сообщил, что "возгорание серьезное, чтобы его локализовать используют пенную атаку".