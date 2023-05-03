Украинские защитники уничтожили за ночь 21 "Шахед"

Силы обороны Украины этой ночью сбили 21 ударный беспилотник иранского производства "Shahed-136/131", в целом враг применил до 26 дронов. Об этом сообщил﻿ командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

"(Сегодня ночью – ред.) оккупанты применили до 26 ударных дронов "Shahed-136/131". Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожен 21 ударный БпЛА" , - отметил Олещук.

Отмечается, что российские оккупанты совершили атаку на территорию Украины с севера (Брянская область) и юга (восточное побережье Азовского моря).

Для сбивания вражеских беспилотников применены зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Центр", "Восток" и "Юг".