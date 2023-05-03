Британская разведка проанализировала последние ракетные удары РФ по Украине

Типы объектов, пораженных последними российскими ракетными ударами, могут свидетельствовать о смещении России с атак на энергетическую инфраструктуру Украины на удары по военным, промышленным и логистическим объектам.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, сообщает Европейская правда.

Британское разведывательное сообщество рассмотрело ракетные удары РФ по Украине от 28 апреля и 1 мая, которые были первыми с 9 марта.

Последние удары осуществлялись стратегическими бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160 с использованием ракет Х-101 и Х-555.

Во время обоих ударов было использовано меньшее количество ракет, чем во время предыдущих атак, что, вероятно, свидетельствует о попытках РФ восстановить запасы крылатых ракет, говорится в обзоре.