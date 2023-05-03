Украина резко поднялась в рейтинге свободы прессы

Несмотря на войну Украина поднялась в рейтинге свободы прессы со 106-го на 79-е место - это связано с экономической стабилизацией большинства СМИ и уменьшением влияния олигархов, сообщает Украинская правда.

"Такие события, как почти полное подавление независимой журналистики в России в результате войны в Украине, массовые аресты работников СМИ в Турции и дальнейший рост агрессии против репортеров во время демонстраций в Германии, привели к тому, что многие страны опустились в рейтинге.

Иногда значительные падения и одновременные подъемы многих других стран показывают, насколько нестабильной является глобальная ситуация во времена кризисов, антимедийной агитации и дезинформации" , - заявили составители рейтинга.

Ситуация со свободой прессы в Украине улучшилась (79, +27). Это связано с экономической стабилизацией большинства СМИ.

Также уменьшилось влияние олигархов на журналистику, но в категории безопасности - Украина занимает предпоследнее место в мире. Это связано с военными преступлениями России против работников СМИ в Украине.

Украину в рейтинге опережают десятки африканских стран и Грузия (77 место).

Россия в этом году опустилась на 9 позиций и занимает 164 место.

Последние позиции в рейтинге занимают страны Азии - 180-м месте Северная Корея, на 179-м - Китай, на 178-м - Вьетнам.

Лучшая ситуация в европейских странах - Норвегии (1), Ирландии (2), Дании (3), Швеции (4), Финляндии (5).

Отмечается, что самой большой проблемой остается ситуация с безопасностью для журналистов. Ситуация с безопасностью является "очень серьезной" в 36 из 180 стран - в охваченных войной странах, таких как Украина и Йемен, а также в крупнейших в мире "тюрьмах для работников СМИ" - Китае, Мьянме и Иране.

По шкале RSF, ситуация со свободой прессы является "очень серьезной" в 31 стране, "сложной" - в 42, в 55 существуют "проблемы, которые можно идентифицировать", а в 52 ситуация является "хорошей" или "удовлетворительной".

Таким образом, условия работы для работников СМИ являются проблематичными примерно в 70% стран мира, как и в прошлом году.

Рейтинг свободы прессы сравнивает ситуацию в 180 государствах. Рейтинг публикуется один раз ко Всемирному дню свободы прессы 3 мая.

Рейтинг базируется на пяти показателях: кроме безопасности, это политический, правовой, экономический и социокультурный контексты.