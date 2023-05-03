Экс-главреда NEXTA Протасевича приговорили к 8 годам колонии

Суд Беларуси приговорил одного из основателей оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича к восьми годам колонии усиленного режима по делу о якобы "заговоре с целью захвата власти".﻿ Об этом, со ссылкой на Медиазона и БЕЛТА, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Кроме Протасевича приговоры объявили основателю NEXTA Степану Путилу и бывшему редактору Яну Рудику. Их приговорили к 20 и 19 годам колонии соответственно.

Путило и Рудик находятся за пределами Беларуси, поэтому их дела рассматриваются заочно. На заседании присутствовал только Протасевич.

Протасевичу, Рудику и Путило вменяли, в частности, оскорбление и клевету в отношении лидера белорусского режима Александра Лукашенко, разжигание социальной вражды и розни, создание и руководство экстремистским формированием.

БЕЛТА сообщало, что фигурантов обвинили в совершении не менее 1586 преступлений. Всего в обвинении было 13 статей Уголовного кодекса у Путила, 12 - у Рудика и 9 - у Протасевича.

Согласно обвинению, приговоренные в разное время с 2020 года, находясь преимущественно в Польше, якобы исполняя общий план заговора с целью захвата госвласти в Беларуси неконституционным путем публиковали в сетях каналов NEXTA и "Беларусь головного мозга" информационные материалы, которые якобы имели деструктивные цели.

Отметим, что во время протестов в Беларуси в Telegram-канале NEXTA оперативно публиковали фото, видео и новости с мест, где происходили самые серьезные столкновения протестовавших с милицией и военными.

К тому же, по иску Генпрокуратуры обвиняемые должны выплатить более 30 млн рублей (11,9 млн долларов) в качестве компенсации "имущественного ущерба".

Напомним, в мае 2021 года в Минске принудительно посадили самолет Ryanair с Протасевичем после якобы сообщения о бомбе на борту. Его задержали. Месяц спустя Протасевича перевели под домашний арест.