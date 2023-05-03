Зеленский прибудет в Германию 13 мая, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая прибудет в Германию с официальным визитом. Он проведет ряд встреч и будет присутствовать на вручении премии Карла Великого.﻿ Об этом, со ссылкой на Tagesspiegel, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Полиция Берлина подтвердила изданию информацию о визите президента Украины. Однако правоохранители не раскрыли детали.

Ожидается, что Зеленский приземлится в военной части аэропорта в Берлине. На следующий день украинский президент должен встретиться с канцером Германии Олафом Шольцем.

После официальных встреч Зеленский улетит в Аахен, где состоится вручение премии Карла Великого.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщали, что Владимир Зеленский посетит Германию в середине мая, чтобы посетить вручение премии Карла Великого. В этом году ее присвоили украинскому народу и Владимиру Зеленскому.