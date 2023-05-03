ОВА: Россияне ударили по железнодорожному вокзалу Херсона

В среду днем российские захватчики обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Один человек погиб, еще трое раненых. Об этом сообщил﻿ председатель Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин.

"Враг ударил по железнодорожному вокзалу Херсона. Предварительно, один человек погиб, еще трое гражданских - ранены" , - сообщил Прокудин.

По словам главы ОГА, также была повреждена карета скорой помощи. Медики, к счастью, не пострадали.

На месте работают спасательные службы.

Ранее, около 11:00 среды, российские оккупанты обстреляли единственный работающий гипермаркет Херсона - три человека погибли, пятеро получили ранения.