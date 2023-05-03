Украина получит самолеты после успешного наступления – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Хельсинки заявил, что уверен в том, что западные союзники передадут украинским Вооруженным силам самолеты, сообщает Европейская правда.

По словам Зеленского, союзники передают определенное оружие после успешных действий украинских военных на поле боя.

"Почему я верю, что у нас будут самолеты? Потому что скоро у нас будут наступательные действия. И после них, я уверен, нам дадут самолеты" , – отметил украинский президент.

В свою очередь Ниинистё пояснил, что Финляндия не сможет передать Украине свои истребители Hornet, пока не получит замену.