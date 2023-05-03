Под Бучей сегодня могут звучать взрывы: в ОВА назвали причину
Сегодня, 3 мая, в Киевской области под Бучей запланировали уничтожение взрывоопасных предметов, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Киевская ОВА в Telegram.
В ведомстве подчеркивают, что в Бучанском районе может быть громко.
"Там сегодня подразделения ГСЧС проводят уничтожение взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении ОВА.
Напомним, ранее стало известно, что в северной части Киева сегодня могут раздаваться взрывы, поскольку в Вышгородском районе уничтожают взрывоопасные предметы.
Также мы писали, что оккупанты сегодня пытались атаковать Украину при помощи дронов-камикадзе. Воздушные силы уничтожили 21 "Шахед".