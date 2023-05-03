Под Бучей сегодня могут звучать взрывы: в ОВА назвали причину

Сегодня, 3 мая, в Киевской области под Бучей запланировали уничтожение взрывоопасных предметов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Киевская ОВА в Telegram.

В ведомстве подчеркивают, что в Бучанском районе может быть громко.

"Там сегодня подразделения ГСЧС проводят уничтожение взрывоопасных предметов" , - сказано в сообщении ОВА.

Напомним, ранее стало известно, что в северной части Киева сегодня могут раздаваться взрывы, поскольку в Вышгородском районе уничтожают взрывоопасные предметы.

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