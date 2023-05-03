Пригожин заявил, что украинская армия пошла в наступление

Олигарх, российский террорист и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что украинские защитники пошли в наступление и в ближайшее время, по его мнению, начнется "активная фаза", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пригожина в Telegram.

"Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высокую активность вражеской авиации, высокую активность по периметру и внутри нашего фронта.

Если внутри наш фронт мы контролируем, то по периметру, к сожалению, ситуация выглядит не лучшим образом. И поэтому наши фланги… насколько они надежны… Я пока что промолчу из вежливости.

Уже все пошло. Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время. Возможно, в ближайшие дни", — отметил террорист.

Также Пригожин пожаловался, что "враг активизировался за пределами исторических границ Украины". Он пояснил, что имеет в виду "ситуации с поездами, беспилотниками" и прочее.

Напомним, Евгений Пригожин грозит Минобороны РФ отдать наемникам из ЧВК "Вагнер" приказ на отступление из Бахмута, если они не получат боеприпасов.