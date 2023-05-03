Игнат: Тревога 3 мая звучит из-за взлета бомбардировщика-рактоносца

Масштабная воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины из-за взлета дальнего бомбардировщика Ту-22М3 в России, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

По словам Игната, сейчас зафиксирована активность дальнего российского бомбардировщика Ту-22М3. Он летает в Курской области, постоянно меняя направление.

Поэтому в регионах, которые могут оказаться в зоне поражения вооружением этого бомбардировщика (ракеты Х-22, дальность поражения - до 600 км) объявлена воздушная тревога.