ОГП: В Херсоне и области погибли 16 человек в результате обстрела

В результате обстрела Херсона и области 3 мая погибли 16 человек, 22 – ранены, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По состоянию на 16:30 из-за хаотичных обстрелов и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в областном центре погибли 12 человек. Около 22 - получили травмы различной степени тяжести".

Кроме того, днем между селами Степановка и Музыковка под вражеским обстрелом оказалась бригада энергетиков. Они чинили электросети после очередных атак армии РФ. От полученных травм трое работников энергетического предприятия погибли.

Также утром от обстрела Дарьевской громады области погиб мужчина.

Обстрелы продолжаются.

Дополнено: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в 17:59, что только что из-за вражеских обстрелов пострадали еще пятеро мирных херсонцев - один человек погиб, четыре - ранены.

Что этому предшествовало: