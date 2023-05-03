Зеленский может отменить визит в Германию из-за "слива" в СМИ

Утечка информации о подготовке визита президента Владимира Зеленского в Германию может поставить под вопрос поездку, сообщает Европейская правда.

Об этом немецкому изданию t-online стало известно от "источников, близких к правительству Украины"

Издание пишет, что в Киеве "настолько раздражены утечкой информации из Германии, что ответственные за это лица, очевидно, рассматривают возможность отмены визита Зеленского".

По данным источников t-online, украинская сторона "глубоко разочарована" тем, что, "очевидно, очень чувствительная информация по вопросам безопасности" была намеренно опубликована немецкими источниками.

Собеседники издания назвали это "безответственным" и предположили, что утечка может "поставить под сомнение возможный визит украинского президента".

Как сообщили ранее в среду издания Bild и Berliner Zeitung, президент Украины должен прибыть в Германию 13 мая по приглашению федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. На следующий день Зеленского должен был официально принять канцлер Олаф Шольц.

В связи с этим в Берлине организуют массированную полицейскую операцию с барьерами, проверкой документов, снайперами и собаками, ищущими взрывчатку.

Напомним, в среду, 3 мая, Владимир Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Финляндию для участия в саммите лидеров Нордических стран и Украины и ряда двусторонних встреч.