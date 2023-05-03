Блинкен прокомментировал вероятную атаку беспилотника на Кремль

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал утверждение российских официальных лиц о якобы атаке беспилотника на Кремль, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает New York Times.

Блинкен заявил, что не может подтвердить сообщения о вероятной атаке на Кремль.

"Я воспринимал бы все, что исходит из Кремля, с очень большой настороженностью" , – сказал госсекретарь.

Когда его спросили о позиции США относительно любых возможных атак Украины на Россию, он ответил: "Это дело Украины, какие решения она принимает, чтобы защищать себя".

Ранее СМИ сообщили, что США собирают факты инцидента с беспилотником в Москве, который, по словам российской стороны, атаковал Кремль.

По словам неназванного американского чиновника, Соединенные Штаты не были предупреждены о вероятной атаке беспилотника на Кремль.

В пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники "пытались нанести удар" по кремлевской резиденции президента РФ Путина. Атаку Кремль назвал "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России"

Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не располагает информацией о так называемых ночных атаках на Кремль.