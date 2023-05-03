В Киевской области 4 мая будут тестировать систему оповещения
В четверг, 4 мая, в Киевской области проведут тестирование системного оповещения, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram поселкового головы Макарова Вадима Токара.
"В Киевской области проведут тестирование системного оповещения. Контрольная техническая проверка износа действующих электромеханических сирен будет проводиться 4 мая", - говорится в сообщении.
Цель проверки - протестировать программное обеспечение территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения. Планируется несколько включений звуковых сирен в течение дня.
"Просим сохранять спокойствие. Но не забывайте проверять на официальных источниках информацию о наличии воздушной тревоги", - добавил Токарь.
Напомним, что сегодня, 3 мая, в Киевской области под Бучей запланировано уничтожение взрывоопасных предметов. Жители могут слышать взрывы.