Страны Северной Европы поддержали членство Украины в Евросоюзе и НАТО

Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция заверили, что поддерживают вступление Украины в Евросоюз и НАТО, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит общее заявление саммита Украина - Северная Европа.

В документе, который подписали лидеры стран Северной Европы, отмечается, что будущее Украины - в евроатлантической семье. В частности, Евросоюз уже предоставил Украине статус страны-кандидата.

"Страны Северной Европы - члены ЕС будут решительно поддерживать Украину в ее усилиях по реализации процесса реформирования и в выполнении требований, необходимых для скорейшего начала переговоров о вступлении, а также ожидают отчета Еврокомиссии до конца 2023 года" , - сказано в заявлении.

При этом лидеры пяти стран заверили, что продолжат работать над поддержкой высокого уровня гражданской помощи Украине, в том числе через механизмы Евросоюза.

В документе напомнили, что союзники согласились принять Украину в НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году. Также наша страна подала заявление на ускоренное членство в Альянсе в 2022 году.

"Страны Северной Европы будут продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству. Еще до обретения Украиной членства ее безопасность имеет большое значение для Альянса. Украина и страны Северной Европы ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в июле 2023 года. Страны Северной Европы будут и дальше оказывать решительную поддержку укреплению способности Украины защищать себя" , - подчеркивается в заявлении.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 мая, находится с рабочим визитом в Финляндии. Там он встретился с лидерами стран Северной Европы.

Также мы писали, что, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, наша страна ожидает получить график членства в НАТО на саммите Альянса в июле.