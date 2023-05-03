РосСМИ сообщили, что в центре Москвы снова видели беспилотник и дым

Вечером 3 мая российские паблики и пропагандистские СМИ сообщили, что в центре Москвы снова видели беспилотник, позже в Telegram-каналах публиковали видео столба дыма, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, пропагандистское издание RT на русском.

Согласно опубликованным видео, БПЛА заметили в 17:38 в районе Большой Полянки.

У російських пабліках і пропагандистських ЗМІ з'явилося відео, як стверджується, ще одного безпілотника в центрі Москви. Відео з Telegram-каналу yakimanca pic.twitter.com/Uc4YzB0CrX — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 3, 2023

Позже также появилось видео столпа дыма, как утверждается в сообщении, "где-то в центре".

Пізніше в російських пабліках також з'явилося відео стовпа диму, як стверджується в повідомленні, "десь у центрі" Москви. Відео з Telegram-каналу yakimanca pic.twitter.com/16WhjoDywk — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 3, 2023

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении с 3 мая запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в российской столице, за исключением БПЛА, используемых по решению органов государственной власти.

Сообщалось, что такое решение приняли для предотвращения несанкционированного использования дронов, которое якобы может затруднить работу правоохранительных органов.

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