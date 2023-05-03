Медведев призвал к физическому устранению Зеленского и его окружения

Бывший президент и действующий заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев призвал к "физическому устранению" президента Украины Владимира Зеленского и его окружения, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Медведева в Telegram.

Так марионетка Путина прокомментировал события возле Кремля, который, по версии российских властей, был атакован украинским дроном.

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции" , — написал он.

Отметим, Медведев известен своими одиозными высказываниями по поводу войны в Украине и политической ситуации в целом.

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не атаковала "ни Путина, ни Москву".