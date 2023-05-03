Медведев призвал к физическому устранению Зеленского и его окружения
Бывший президент и действующий заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев призвал к "физическому устранению" президента Украины Владимира Зеленского и его окружения, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Медведева в Telegram.
Так марионетка Путина прокомментировал события возле Кремля, который, по версии российских властей, был атакован украинским дроном.
"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции", — написал он.
Отметим, Медведев известен своими одиозными высказываниями по поводу войны в Украине и политической ситуации в целом.
Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не атаковала "ни Путина, ни Москву".