Оккупанты дважды били по Никополю: ранена женщина, много разрушений

Днем 3 мая российские войска дважды обстреляли город Никополь на Днепропетровщине, в результате чего один человек получил ранения, повреждены 13 частных домов, две больницы, ЛЭП и авто, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

"Два артиллерийских обстрела за день пережил Никополь. Пострадала 86-летняя женщина, будет лечиться амбулаторно".

Вражеские снаряды повредили 13 частных домов, один из них загорелся, уничтожили 2 хозяйственные постройки и 9 – повредили.

Также оккупантами побиты два медучреждения, разбиты 22 солнечные панели, линии электропередач, авто.