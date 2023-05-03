Атака беспилотников на Кремль: в России возбудили уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за якобы атаки дронов на Кремль, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
В ведомстве отмечают, что уголовное дело возбудили по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Правоохранители страны-агрессора, несмотря на то, что расследование только началось, уже успели найти виновных. Они утверждают, что попытку "атаки" на кремлевскую резиденцию диктатора Владимира Путина якобы организовал "киевский режим".
Напомним, сегодня, 3 мая, на Кремль якобы была совершена атака при помощи беспилотников. Россия сразу начала обвинять Украину.
Позже президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна не причастна к этому инциденту.