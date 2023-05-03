Зеленский подвел итоги встречи с лидерами стран Северной Европы в Хельсинки

Президент Владимир Зеленский в рамках визита в Хельсинки встретился с премьер-министрами Швеции, Дании, Исландии и Финляндии, сообщает Европейская правда.

Об этом Зеленский написал в Facebook.

С премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном Зеленский обсудил "параметры дальнейшей оборонной помощи Украине, а также вопрос начала переговоров о вступлении Украины в ЕС".

Во время встречи с датским премьер-министром Метте Фредериксен глава государства говорил о комплексной поддержке Данией Украины в борьбе с российским агрессором.

Главу правительства Исландии Катрин Якобсдоттир президент поблагодарил "за оборонную поддержку Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках НАТО, а также за весомую поддержку энергетического сектора Украины".

Extraordinary meeting of the Nordics in Helsinki with the president of Ukraine. We spoke on pressing matters such as Nordic support for Ukraine and how we can proceed with the Ukrainian formula for just Peace. Thanks to @niinisto for organising this important meeting. pic.twitter.com/ALyhzxaS4D — Katrín Jakobsdóttir (@katrinjak) May 3, 2023

А во время переговоров с исполняющей обязанности премьера Финляндии Санной Марин Зеленский обсудил текущую ситуацию в Украине и вызовы, связанные с войной.

"Благодарен за мощную и устойчивую поддержку нашего государства и украинцев с первых дней полномасштабной агрессии России" , – отметил глава государства.

Марин в свою очередь в Twitter по итогам разговора подчеркнула, что "поддержка Украины со стороны Финляндии и других государств Северной Европы является непоколебимой".

Tapasin tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Helsingissä, jossa hän osallistui Pohjoismaat-Ukraina-huippukokoukseen. Suomen ja muiden Pohjoismaiden tuki Ukrainalle on vankkumatonta. Slava Ukraini! ???????????????????? Roni Rekomaa / ⁦@TPKanslia⁩ pic.twitter.com/0paVEzIDNI — Sanna Marin (@MarinSanna) May 3, 2023

В среду, 3 мая, Владимир Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Финляндию для участия в саммите лидеров Нордических стран и Украины и ряда двусторонних встреч.

Ранее он уже встретился со спикером парламента Финляндии Петтери Орпо и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.