Зеленский подвел итоги встречи с лидерами стран Северной Европы в Хельсинки
Президент Владимир Зеленский в рамках визита в Хельсинки встретился с премьер-министрами Швеции, Дании, Исландии и Финляндии, сообщает Европейская правда.
Об этом Зеленский написал в Facebook.
С премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном Зеленский обсудил "параметры дальнейшей оборонной помощи Украине, а также вопрос начала переговоров о вступлении Украины в ЕС".
Во время встречи с датским премьер-министром Метте Фредериксен глава государства говорил о комплексной поддержке Данией Украины в борьбе с российским агрессором.
Главу правительства Исландии Катрин Якобсдоттир президент поблагодарил "за оборонную поддержку Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках НАТО, а также за весомую поддержку энергетического сектора Украины".
А во время переговоров с исполняющей обязанности премьера Финляндии Санной Марин Зеленский обсудил текущую ситуацию в Украине и вызовы, связанные с войной.
"Благодарен за мощную и устойчивую поддержку нашего государства и украинцев с первых дней полномасштабной агрессии России", – отметил глава государства.
Марин в свою очередь в Twitter по итогам разговора подчеркнула, что "поддержка Украины со стороны Финляндии и других государств Северной Европы является непоколебимой".
В среду, 3 мая, Владимир Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Финляндию для участия в саммите лидеров Нордических стран и Украины и ряда двусторонних встреч.
Ранее он уже встретился со спикером парламента Финляндии Петтери Орпо и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.