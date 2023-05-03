Резников провел встречу с делегацией из США: обсудили развитие армии
Сегодня, 3 мая, министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с делегацией США во главе с президентом Сената штата Юта Стюартом Адамсом, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение Резникова в Twitter.
"Имел честь приветствовать сегодня в Украине делегацию США во главе с президентом Сената штата Юта Стюартом Адамсом", - заявил министр.
Он сообщил, что во время встречи они обсудили важные высокотехнологичные решения для дальнейшего развития украинской армии, в частности:
- в ИТ-сфере;
- БПЛА;
- разминировании.
"Спасибо нашим американским друзьям за неизменную поддержку. Вместе к победе!", - добавил Резников.
Напомним, вчера министр обороны провел телефонные разговоры с норвежским коллегой Берном Арилдом Граммом и министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном.