Резников провел встречу с делегацией из США: обсудили развитие армии

Сегодня, 3 мая, министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с делегацией США во главе с президентом Сената штата Юта Стюартом Адамсом, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение Резникова в Twitter.

"Имел честь приветствовать сегодня в Украине делегацию США во главе с президентом Сената штата Юта Стюартом Адамсом" , - заявил министр.

Он сообщил, что во время встречи они обсудили важные высокотехнологичные решения для дальнейшего развития украинской армии, в частности:

в ИТ-сфере;

БПЛА;

разминировании.

"Спасибо нашим американским друзьям за неизменную поддержку. Вместе к победе!" , - добавил Резников.

Напомним, вчера министр обороны провел телефонные разговоры с норвежским коллегой Берном Арилдом Граммом и министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном.