Посольство США предупредило об угрозе ракетных обстрелов Украины
Посольство США в Украине предупредило о повышенной угрозе ракетных атак, в частности на Киев и Киевскую область, сообщает Украинская правда.
"В контексте недавнего увеличения количества ударов по всей Украине и подстрекательской риторики со стороны Москвы, Государственный департамент предупреждает граждан США о существующей повышенной угрозе ракетных обстрелов, в том числе Киева и Киевской области", - говорится в сообщении посольства.
Посольство призвало граждан США следить за сигналами воздушной тревоги, должным образом реагировать на угрозы и следовать указаниям местных властей.