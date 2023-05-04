Посольство США предупредило об угрозе ракетных обстрелов Украины

Посольство США в Украине предупредило﻿ о повышенной угрозе ракетных атак, в частности на Киев и Киевскую область, сообщает Украинская правда.

"В контексте недавнего увеличения количества ударов по всей Украине и подстрекательской риторики со стороны Москвы, Государственный департамент предупреждает граждан США о существующей повышенной угрозе ракетных обстрелов, в том числе Киева и Киевской области" , - говорится в сообщении посольства.

Посольство призвало граждан США следить за сигналами воздушной тревоги, должным образом реагировать на угрозы и следовать указаниям местных властей.