На Кубани горит нефтеперерабатывающий завод, попал беспилотник – росСМИ

В﻿ Кранодарском крае РФ загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода, пожар вспыхнул в результате попадания беспилотника, сообщает Украинская правда.

"На Кубани из-за атаки беспилотника загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода" , - сообщило российское информагентство "ТАСС".

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе.

По словам Кондратьева, на месте пожара работали 48 спасателей и 16 единиц техники, населению поселка, где находится завод, ничего не угрожает.

По предварительной информации российского чиновника, пострадавших нет.

Он также сообщил, что пожар локализован на площади 400 кв. м.

По данным российских СМИ, уже в 05:40 пожар на Ильском НПЗ был полностью ликвидирован.